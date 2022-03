Kızılay 15. kütüphaneyi Saimbeyli'de açtı Saygılı: "Gençlerimiz vizyoner yetişsin, geleceğe umutla baksın istiyoruz"

Kızılay, “Yeni Nesil Kütüphane Kuruyoruz” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında, 15. Kütüphaneyi Adana’nın Saimbeyli ilçesinde açtı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Saimbeyli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleşen Kızılay Kütüphanesi açılış törenindeki konuşmasında, gençlerin vizyoner yetişmesinde okumanın ve eğitimin önemine dikkati çekti.

Saygılı, “Gençlerimiz geleceğe umutla baksın, vizyoner yetişsin, doğdukları yere ve ülkelerine faydalı bireyler olsunlar istiyoruz. Onların eğitimine yapılacak katkının en kıymetli değer olduğunu düşünüyoruz. Değerli hocalarımızın da katkısıyla onlara kitap okuma imkanı sunmak, geleceklerine ışık tutmak bizlerin başlıca görevleri arasındadır” dedi.

Saimbeyli Kaymakamı Emrah Özbek ve tüm eğitim camiasına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Ramazan Saygılı, geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için ellerinden gelen tüm imkanları kullanmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi;

“Yarınlarımızın söz sahibi gençlerimiz, öğrencilerimiz için bilgi en kıymetli sermayedir düşüncesinden yola çıktık. Kütüphanesi olmayan okullara kütüphane oluşturma hedefiyle kampanya başlattık. Her kitap bir yazar, her yazar ayrı bir dünya. Çocuklarımıza dünyayı kitaplarla gezdireceğiz. Bugün bu güzel ilçemizde çocuklarımıza ağabeylik yapan, başlarını okşayan, onların eğitimi için tüm büyük çaba harcayan ve hepsinden önemlisi baba şefkatiyle yaklaşan değerli kaymakamımıza Kızılay ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum.”

Saimbeyli Kaymakamı Emrah Özbek ise her türlü afette, dünyanın neresinde olursa olsun Türk milletinin iyilik eli olarak orada bulunan Kızılay’ın eğitime olan katkısının takdire değer olduğunu belirterek, “İlçemize bu kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen tüm Kızılay ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.