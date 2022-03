Seyhanspor’un tarihi beyaz perdeye taşınacak Geçmişten geleceğe Seyhanspor, belgesel oluyor Turanbayburt: "Seyhanspor’u yaşatmak her Adanalının görevi olmalıdır”

Adana’nın köklü spor kulüplerinden biri olan Seyhanspor'un belgeseli çekiliyor. Kurtuluş yıllarında ülke savunması için Kuvayı Milliye ruhuyla yaşam bulan Seyhanspor’un başarıları, kupaları, başkanları, futbolcuları, yöneticileri ve antrenörlerinin yanı sıra Adana üzerinde emelleri olan emperyalistlere karşı verdiği amansız mücadele beyaz perdeye aktarılacak.

Kulüp Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Seyhanspor’un, işgal yıllarında cepheden cepheye haber ulaştırmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 25 Aralık 1918’de Yeni Adana gazetesini çıkarmaya başlayan Ahmet Remzi Yüregir’in başkanlığında kurulduğunu söyledi.

Seyhanspor’da yurtseverlerin, demokratların, Adana’nın önde gelen insanlarının başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunduğunu ifade eden Turanbayburt, “Seyhanspor sadece bir spor kulübü olarak görülemez. Seyhanspor mazisi, tarihe altın harflerle not düşülmüş onurlarla doludur. Sayısız başarılara imza atmış, müzesi kupalarla dolu kulübümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için mücadele etmiş, uğraş vermiş, gönüllüler ordusuyla halkını savunmuş bir değerdir. Tüm bu değerleri önce Adanalıların ardından tüm Türkiye’nin takdirine ve beğenisine sunmak için belgesel film hazırlığımıza devam ediyoruz. Kurtuluş tarihimizi ve günümüzdeki Seyhanspor’u geçmişten geleceğe ışık tutan yapısıyla beyaz perde aracılığıyla halkımıza sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz ” diye konuştu.

Ahmet Remzi Yüregir’in milli mücadele döneminde ilk olarak Türk Ocağı adıyla kurduğu, ardından dayanışma ruhunun spora dönüştürüldüğü Seyhanspor’un Adana için tarihi değere sahip olduğuna dikkat çeken Turanbayburt, “Seyhanspor, Ahmet Remzi Yüregir’le birlikte Rıza Salih Saray, Huriye Saray, Erdoğan Meto, Remzi Çomu, Çoban Yurtçu ve Osman Yereşen gibi Adana’nın önemli isimlerinin başkanlık yaptığı bir spor kulübüdür. Seyhanspor’u yaşatmak her Adanalının görevi olmalıdır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Seyhanspor Kulübünü ziyaret etti. Davetleri ve misafirperverlikleri için Seyhanspor Kulüp Başkanı Turanbayburt, yöneticiler, antrenör ve futbolculara teşekkür eden Şevkin ise kulüp belgeselinde kendisinin görüşlerine de yer verilecek olmasının onurunu yaşadığını söyledi.

Kulübün kupalarını inceleyen Dr. Şevkin, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda küllerinden doğması için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Adana için unutulmaz mücadelesiyle dünyaya nam salmış, Seyhanspor kurucusu Ahmet Remzi Yüregir, Seyhanspor’a gönül vermiş ve bugün hayatta olmayan tüm başkan ve yöneticileri, antrenörleri, sahalarda ter dökmüş tüm futbolcuları sevgi, saygı ve minnetle andığını, bugünlerden geleceğe taşıyacak başkan, yönetici ve futbolcuları da gönülden kutladığını ifade etti.

