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Adana´da 13 milyon makaron ele geçirildi; 5 gözaltı

DHA

Adana´da 13 milyon makaron ele geçirildi; 5 gözaltı


Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü ile 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon makaron, 561 kilo tütün, 326 kilo nargile tütünü, 5 otomatik sigara doldurma makinesi ile satışa hazır 25 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-03-11 10:34:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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