3 yaşındaki Muhammet Ali, yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da Osman (34) ve Hacer Biçen (31) çiftinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Hacer Biçen, yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali´nin kendisini uyandırdığını, alevleri fark edip, çocuklarını da alarak dışarı çıktığını söyledi.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´nde oturan Osman ile Hacer Biçen çifti dün çocuklarıyla birlikte salonda yer yatağında uyurken sabaha karşı evde yangın çıktı. Çiftin ortanca çocuğu Muhammet Ali, bu sırada annesinin yanına gelip uyandırdı. Yataktan kalkan Hacer Biçen, kapının altından duman sızdığını gördü. Eşinin seslerine uyanan Osman Biçen, salonun kapısını açtığında diğer odaların yandığını gördü. Hacer Biçen 3 çocuğunu alıp sokağa çıktı. Osman Biçen ise alevleri söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca kendisi de dışarı çıktı.

KOMŞULARINA SIĞINDILAR

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, aile komşularına sığındı. Bu arada evin alevler içinde kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

`YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ´

Yangın sırasında 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali´nin yanına gelip kendisini uyandırdığını belirten Hacer Biçen, "Hemen çocuklarımı dışarı çıkarıp, bağırmaya başladım. O anki panikle itfaiyeyi bile arayamadım. Komşularım itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevleri söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Evimiz yandığı için çok üzüldük ama çok şükür çocuklarım hayatta. Bu yangından kurtulmamız gerçekten bir mucize. Yeniden başlayacağız" diye konuştu.

Elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-03-11 13:41:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.