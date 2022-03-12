Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye hoparlörü, magandaların hedefi oldu.

Tavşantepe Mahallesi Demirelli sokakta bulunan belediye hoparlörü ve panosunu hedef tahtasına çeviren kimliği belirsiz şahıslar, tabanca ile ateş ederek kevgire çevirdi. Hoparlörde oluşan delikler görenlere pes dedirtirken vatandaşlar magandaların bir an önce bulunmasını istediler.

Belediye yetkilileri, olayla ilgili emniyet güçlerinde bilgi verildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.