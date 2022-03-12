Bakan Kirişci: “7 gün 24 saat biz de Yüreğir'imizin hizmetindeyiz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “7 gün 24 saat biz de Yüreğir'imizin hizmetindeyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’i makamında ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana’ya gelen Bakan Kirişci, beraberinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, İl Başkanı Mehmet Ay ve Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i ziyaret etti.

Kendisinin de üniversitede öğrencilik yıllarında Yüreğir'de bulunduğunu ve Sinanpaşa Mahallesi'nde yaşadığını belirten Bakan Kirişci, Yüreğir halkına yönelik her hizmetin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Kocaispir'in çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten ve hizmetlerinden dolayı tebrik eden Bakan Kirişci, “Neticede hepimiz, bu aziz millete, Adana özelinde de Yüreğir'imize bu manada verdiğiniz hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. İşlerinizde başarılar diliyorum. Yüreğir'imizin bizi ilgilendiren kısmı çok ama artık kabinede görevli bir bakan olarak Adana'mıza katkı sağlamak adına bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek adına 7 gün 24 saat Yüreğir'imizin biz de hizmetindeyiz.” diye konuştu.

Bakan Kirişci’yi Yüreğir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kocaispir, yaptıkları çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Sosyal belediyecilik, eser belediyeciliği ve gönül belediyeciliği olmak üzere üç temel hedefle çalıştıklarını, sürekli sahada olduklarını kaydeden Başkan Kocaispir, 2023’e giden yolda Yüreğir ve Adana’da bir başarı meşalesi yakacaklarını söyledi.

Başkan Kocaispir, Bakan Kirişci’ye Yüreğir Belediyesi kültürevlerinde üretilen Adana tesbihi ve tablo hediye etti.

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