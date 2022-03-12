Karda aç kalan sokak köpeklerini besliyor Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor

Adanalı kebapçı, soğuk kış günlerinde karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 kilometre yol kat ediyor. Dükkanından artan ekmeklerin üzerine etli kemik kaynatan kebapçı, mamalarla birlikte sokak köpeklerini besliyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, haftanın 2 günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde bulunan sahipsiz köpekleri dükkanındaki müşterilerden artan ekmeklerle ve kaynattığı etli kemiklerle besliyor.

Her kış döneminde karla kaplı yollardan giden Aydın’ın beslediği sokak hayvanları da gördüğünde arkasından ayrılmıyor. Kış mevsiminde kar yağan Toros Dağları’nda bulunan soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri de gidip besleyen Aydın, bütün köpeklere ayrı ayrı ilgi gösteriyor. Haftada 500 kilometre yol kat edip hayvanları besleyen Aydın’a vatandaşlar da sahipsiz hayvanlara verilmesi üzere et ve ekmek getiriyor.

“Hem onların hem de bizim içimiz ısınıyor”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Uğur Aydın, “Restoranımızda artan yemeklerimizi, etlerimizi bugün buraya getirdik ve sokaktaki dostlarımıza dağıttık. Soğuk kış günlerinde yollar kapanıyor ve insanlar buraya gelemiyor. Buradaki dostlarımızda aç kalıyor. Bizlerde onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Haftada 12 defa geliyoruz. Hem onları besliyoruz onların içi ısınıyor hem de bizim içimiz ısınıyor” diye konuştu.

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