Adana’da Fen ve Teknoloji Lisesi açılıyor

Bahçeşehir Koleji Adana’daki eğitim yatırımlarının 10. yılını yeni kampüsler açarak kutluyor. Kolej, Türkiye genelinde 17 kampüsü bulunan Fen ve Teknoloji Liselerinin yeni kampüsünün de içinde bulunduğu Adana’daki ikinci kampüsünü 2023 yılında açıyor.

Türkiye’nin 65 ilinde 143 kampüsüyle eğitim öğretim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji, eğitim yatırımlarına devam ediyor. Kolej, önümüzdeki eğitim öğretim yılına 151 kampüsle başlamayı hedefliyor. 2023 yılı planlamalarına, içinde Fen ve Teknoloji Lisesi’nin de bulunduğu Adana’daki ikinci kampüslerini de aldıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Adana ve Çukurova bölgesi bizim için çok önemli. Buradaki 10. yılımızı yeni kampüsümüzle taçlandıracağız.” dedi. Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Adana’daki ilk kampüsümüzü 10 yıl önce açtık. Adana Kampüsümüz, kurulduğundan bu yana Bahçeşehir Koleji bayrağını en iyi şekilde temsil ediyor. Bahçeşehir Kolejinin, Türkiye’nin her noktasındaki kampüslerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Dünya bir dönüşüm döneminde ve bu dönemde eğitime dair yatırımlar daha da büyük anlam taşıyor. Dünyanın dört bir yanında çocukları kaliteli eğitimle buluşturan BAU Global’in bir üyesi olarak, Bahçeşehir Kolejinin Türkiye’de her çocuğa kaliteli eğitimi götürme misyonuna devam edeceğiz.”

2023’te Adana’da fen eğitimi dönüşüyor

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Adana bölgesindeki eğitim yatırımları arasında Fen ve Teknoloji Lisesi kurmak olduğunu da söyledi. Dağ, Türkiye’nin en başarılı liselerinden Fen ve Teknoloji Liselerinin bu yıl itibarıyla 16 kampüste faaliyet gösterdiğini, bu sayının 2023 yılında şimdilik 18’e çıkacağını ekledi. Dağ, planlanan 18. Fen ve Teknoloji Liseleri kampüsünün, Adana’daki 10. yıllarında burada açılacağını söyledi.

2006 yılında Türkiye’de fen eğitimine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla kurulan Fen ve Teknoloji Liseleri, ülke çapında bilim ve teknoloji konusunda ilerlemek isteyen başarılı öğrencilere çok yönlü fen eğitimi sunuyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri 20222023 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla; İstanbul Bahçeşehir, İstanbul Nakkaştepe 50. Yıl, İstanbul Halkalı TEMA, İzmir 50. Yıl, Diyarbakır, Samsun, Antalya Konyaaltı, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Gebze, Gaziantep, Hatay, Ankara 50. Yıl, Ordu Giresun Enver Yücel, Manisa ve Alanya kampüslerinde faaliyet gösteriyor. Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılından bu yana gelecek misyonunu üstlenecek tüm başarılı öğrencilere yüzde100’e varan burs oranıyla eğitim görme ve hayallerine ulaşma olanağı sağlıyor.

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