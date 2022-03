Eşini öldüren İzel´den `yıllarca şiddet gördüm´ savunması

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve´yi (47) oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasıyla tutuklu yargılanan İzel Erdeve (27), savunmasında yıllardır eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını söyleyerek, "Eşim onu aldattığımı düşünüp sürekli beni dövüyordu. Fakat her seferinde eşimin ailesi araya girdi ve polise şikayetçi olmadım" dedi.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve´nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu. 30 Haziran 2021´de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve´nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce bezle yarasına tampon yapan Erdeve´nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, kurtarılamadı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından tutuklanan İzel Erdeve hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 12´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan İzel Erdeve, duruşmada yaptığı 13 sayfalık savunmasında eşi Okan Erdeve´nin evlilikleri boyunca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu da iddia eden İzel Erdeve savunmasında, "Bana sürekli `Beni istemiyor musun?´ `Sevmiyor musun?´ `Aldatıyor musun?´ gibi cümlelerle ithamlarda bulunuyordu. Ona her seferinde bunun yalan olduğunu ve kafasında kurduğunu söyledim. Fakat şiddete maruz kaldım. Bir defasında kafamı yardı, hastanelik oldum. Her seferinde eşimin ailesi araya girdi ve şikayetçi olmadım" ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNİ KISKANIYORDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Okan Erdeve´nin kardeşleri ise İzel Erdeve´nin anlattıklarını kabul etmediklerini belirtti. Sanığın, Okan Erdeve´nin eski eşini kıskandığı için sürekli sorun çıkardığını öne süren kardeşleri, İzel Erdeve´den şikayetçi olduklarını tekrarladı.

Mahkeme olayın yaşandığı rezidansın kamera görüntülerinin emniyetten teminini talep ederek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-03-12 11:46:30



