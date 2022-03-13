Seyhan destekliyor, kadınları üretip kazanıyor Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay’ın geçtiğimiz yıl başlattığı “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesi Uluslararası Göç Örgütünden destek almaya hak kazandı

Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay’ın geçtiğimiz yıl başlattığı “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesi Uluslararası Göç Örgütünden destek almaya hak kazandı.

Adana Valiliği, Seyhan Belediyesi, Çukurova Üniversitesi işbirliği ve Uluslararası Göç Örgütü’nün hibe desteği ile sürdürülen “Modern Serada Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Distilasyonu (Damıtma) Projesi” Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nden (IOM) hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında tarımsal üretim eğitimi alan 40 kadın, yaklaşık 30 farklı tıbbi aromatik bitki üretimi ve bitkilerden eterik, uçucu yağ ve aroma bileşeni çıkartma işlemini gerçekleştirecek. Elde edilen ürünler farklı alanlarda kullanılmak üzere satış noktalarında halka sunulacak. Satıştan elde edilen gelir projede yer alan kadınlar arasında eşit olarak paylaştırılarak ekonomik olarak güçlendirilecekler.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri projede yer alan 20’si sığınmacı 40 kadına teorik ve uygulamalı tarımsal üretim eğitimi vermeye başladı. Kompost tesisinde üretilen doğal gübrelerin kullanılacağı projede, üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerden eterik, uçucu yağlar ve aroma bileşenleri çıkartılma işlemleri yapılacak. Ayrıca üretilecek bitkilerden tohum ve çelikleme yapılarak tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin bölgede yaygınlaştırılması, alternatif ürün çeşitliliğinin sağlanması, katma değeri yüksek ürün üretimi ve devamlılığının sağlanması konusunda da çalışmalar yürütülecek.

Bitkilerden elde edilen ürünler çay, maserasyon yağları, uçucu yağları, hidroseller, sabun ve kolonya üretimi ile doğal renklendirici olarak kullanılmak üzere satış noktalarında halka sunulacak. Satıştan elde edilen gelir projede yer alan kadınlar arasında eşit olarak paylaştırılarak, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları sağlanacak.

IOM Güney Doğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Lance Bonneau, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Koruma Projesi Müdürü Aileen Voit, Güneydoğu ve Akdeniz bölgesi Hükümet İrtibat Koordinatörü Cemil Carcar, Hatay Ofis Müdürü İbrahim Timurtaş, Proje Sorumlularından Pelin Kolsuz, Kerim Bal, Neslihan Kılıçarslan, Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Ebru Kafkas ve Doç. Dr. Berken Çimen ve Adana Valiliği YIKOB Şube Müdürü Aysel Özdeş proje çalışmalarını inceleyip, Başkan Akay’la birlikte proje faaliyetlerini ve uygulamaya geçirilecek diğer projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Akif Kemal Akay, tarımsal üretimde katma değeri artırmaya yönelik, kadınların üretim sürecine katılımını destekleyen, çevre dostu bir projeyi yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin bir başlangıç olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Çok miktarda katma değeri yüksek bitkinin üretimi sağlanacak. Elde edilen ürünlerin farklı alanlarda değerlendirilmesi için distilasyon ve kurutma tesisimiz de var. Buralarda kurutulmuş ürün ve bu ürünlerin yağları elde ediliyor. Bu yağlardan krem ve losyon gibi çeşitli sayısız ürün elde etme şansına sahibiz” dedi.

40 kadının katılımıyla başlayan projenin ileri süreçte daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Akay, “Projede kadınlar önce eğitim alacaklar. Eğitimle o işin en nitelikli şekilde yapılması temel düşüncelerimizden biri. Eğitimle birlikte mülteciler ile yurttaşlarımız arasında sosyal uyumu da sağlanmış olacak. Projemiz kadın istihdamını sağlayıp, kadınların gelir elde etmesini sağlayacak ve ciddi bir gelir kaynağına sahip olacaklar” diye konuştu.

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