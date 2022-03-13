Milyonluk kaçak sigara operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi

Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine AdanaMersin otoyolunda önlem aldı. Polis gelen iki farklı kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.