Babanın öldürüldüğü, kızının yaralandığı olayda 2 tutuklama

Adana’da babanın öldürüldüğü ve kızının yaralandığı olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Şubat’ta merkez ilçe Çukurova’nın Toros Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 38 yaşındaki Kaya Erkaya, 6 yaşındaki kızı B.E. ile birlikte otomobiliyle bir süre gezdikten sonra evinin önüne geldi. Erkaya, otoparka gireceği esnada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Erkaya olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kız da bacağından yaralandı. Katil zanlısı ve yanında bulunan 2 kişi kaçarken, olay yerinde 30’a yakın boş kovan bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini bulmak için 250’den fazla güvenlik kamerasıni inceledi. Yapılan incelemelerde zanlıların kimlikleri tespit edildi. Polis bir ay sonra zanlıların izine Mersin’de ulaştı. Kaya Erkaya’nın öldürüldüğü olayda silahı kullandığı ileri sürülen Mustafa Okay ile katil zanlısının yanında bulunan Hikmet D. ve Hilmi G.’nin Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için söz konusu adrese özel harekatın da desteğiyle operasyon düzenledi. Katil zanlısı Mustafa Okay, teslim olmak yerine direnip polislere ateş etti. Ekiplerin eve girmemesi için polislerle çatışan katil zanlısı Okay, daha sonra balkondan diğer daireye geçti ancak yakalanacağını anlayınca tabancayla intihar etti. Polis, katil zanlısının saklandığı evde cinayet anında yardım ettiği ileri sürülen Hikmet D. ve Hilmi G.’yi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Adana’ya getirdi. İfadeleri alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

