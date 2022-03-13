Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor'a 32'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor’a 32'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
54. dakikada sağ kanattan topla birlikte hücuma çıkan Erdoğan topu yerden ceza alanına sert bir şekilde gönderdi. Topla buluşan Pedro Henrique’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 02
58. dakikada topla buluşan Balotelli rakibini geçerek ceza sahasına girmek istedi ancak yerde kaldı. Seken topu alan Stambouli ceza sahasına sokularak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 12
68. dakikada Yunus Akgün’ün yerde kalmasının ardından hakem Çağdaş Altay VAR’a gitti. Sonra Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Balotelli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 22
75. dakikada Yunus’un ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Assombalonga meşin yuvarlağı Belhanda’nın önüne bıraktı. Belhanda’nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
82. dakikada Belhanda’nın ortasında top savunmadan sekerek ceza sahası içerisinde kaldı. Topu önünde bulan Yunus şutunu çekti. Kaleci Ali’den dönen topa vuran Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak VAR’da pozisyon izlendikten sonra faul gerekçisiyle gol iptal edildi.
90. dakikada Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Gradel yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi. Sonra VAR’A davet edildi. VAR’da inceleme yapan hakem Çağdaş Altay, Belhanda’nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı verdi.
90+2. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Pedro Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 23

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Kamil Çetin xx, Emin Tuğral xx
Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Tayyip xx, Kaan xx (Alper Uludağ dk. 80 ?), Sinan Kurt xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Stambouli xxx, Yunus xxx (Akintola dk. 90+2 ?), Bjarnason xx (Assombalonga dk. 60 x), Vargas xx (Belhande dk. 60 x), Balotelli xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Djokovic, Simon Deli
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xxx, Caner xx, Goutas xx, Ziya xx (Uğur Çiftçi dk. 90+7 ?), Ulvestad xx (Camara dk. 90+8 ?), Hakan xx, Fajr xx (Cofie dk. 81 ?), Henrique xx, Kayode xx (Konate dk. 67 x), Gradel xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Sefa Yılmaz, Felix, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Henrique (dk. 28, 54 ve 90+2 pen.) (Sivasspor), Stambouli (dk. 58), Balotelli (dk. 68 pen.) (Adana Demirspor)
Sarı Kart: Muric, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor), Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 2-3
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 2-3
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Sivasspor : 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Sivasspor : ...
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Sivasspor: ...
20 lirayı beğenmedi, gelin aracının üzerinde yolculuk yaptı
YEREL HABERLER 20 lirayı beğenmedi, gelin aracının üzerinde yolculuk ...
20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde gitti Adana’da gelin arabasının önünü kesip para isteyen şahıs, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyerek, yaklaşık 1 kilometre araç üzerinde yolculuk yaptı
YEREL HABERLER 20 lirayı beğenmedi, 1 kilometre araç üzerinde ...
Toros Kaplanları Derneği'nden tiyatro etkinliği
YEREL HABERLER Toros Kaplanları Derneği'nden tiyatro etkinliği
6 yaşındaki çocuğun yaralandığı babasının öldüğü saldırıya 2 tutuklama
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuğun yaralandığı babasının öldüğü ...
ASKİ, Adana genelinde 69 yeni içme suyu deposu inşa etti
YEREL HABERLER ASKİ, Adana genelinde 69 yeni içme suyu deposu inşa ...
Torbacının pitbullarına polis el koydu Adana’da polisin torbacılara yönelik yaptığı operasyonda evin etrafına yerleştirilen pitbullara polis el koydu Zanlılar pitbullun kendilerine ait olmadığını, sokakta bulduklarını, vatandaşlara zarar vermemesi için dama bağladıklarını öne sürdü
YEREL HABERLER Torbacının pitbullarına polis el koydu Adana’da ...
İtalyan şefler unutulmaya yüz tutan Adana lezzetlerini öğrenecek
YEREL HABERLER İtalyan şefler unutulmaya yüz tutan Adana ...
Adana´da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 18 milyon 150 bin kaçak makaron ele ...
Ceyhan'a taziye evi açıldı Adana'nın Ceyhan ilçesine hayırsever, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle taziye evi açıldı
YEREL HABERLER Ceyhan'a taziye evi açıldı Adana'nın Ceyhan ilçesine ...
Babanın öldürüldüğü, kızının yaralandığı olayda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Babanın öldürüldüğü, kızının yaralandığı olayda 2 ...
Milyonluk kaçak sigara operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Milyonluk kaçak sigara operasyonu Adana polisi ...
Seyhan destekliyor, kadınları üretip kazanıyor Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay’ın geçtiğimiz yıl başlattığı “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesi Uluslararası Göç Örgütünden destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Seyhan destekliyor, kadınları üretip kazanıyor Seyhan ...
CHP'li Özel: Türkiye için en doğrusunu birlikte yapacağız
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Türkiye için en doğrusunu birlikte ...
Eşini öldüren İzel´den `yıllarca şiddet gördüm´ savunması
YEREL HABERLER Eşini öldüren İzel´den `yıllarca şiddet gördüm´ ...
Adana’da Fen ve Teknoloji Lisesi açılıyor
YEREL HABERLER Adana’da Fen ve Teknoloji Lisesi açılıyor
Karda aç kalan sokak köpeklerini besliyor Adanalı kebapçı, sokak hayvanları için haftada 500 kilometre yol yapıyor
YEREL HABERLER Karda aç kalan sokak köpeklerini besliyor Adanalı ...
Bakan Kirişci: “7 gün 24 saat biz de Yüreğir'imizin hizmetindeyiz”
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: “7 gün 24 saat biz de Yüreğir'imizin ...
Adana'da yakalanan DEAŞ'lı, örgütün Türkiye´deki 5 sorumlusundan 1'i çıktı
YEREL HABERLER Adana'da yakalanan DEAŞ'lı, örgütün Türkiye´deki 5 ...
Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu
YEREL HABERLER Belediye hoparlörü magandaların hedef tahtası oldu
Adana’ya da kar yağdı Kar yağışını şaşkınlık ve sevinçle karşılayan vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı
YEREL HABERLER Adana’ya da kar yağdı Kar yağışını şaşkınlık ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.