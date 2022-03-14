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Evladının tehditleriyle yaşayan anne, ölüm korkusuyla parkta kalıyor 500 tam puanlı çocuğun hayatı kabusa döndü, okul müdür yardımcısını bıçaklayıp, annesine silah sıktı Evladının hapse girmesini isteyen anne İlkay Kayam: “Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum” “Alın bu çocuğu cezaevine atın” “En sonunda beni vuracak”

İHA

Evladının tehditleriyle yaşayan anne, ölüm korkusuyla parkta kalıyor 500 tam puanlı çocuğun hayatı kabusa döndü, okul müdür yardımcısını bıçaklayıp, annesine silah sıktı Evladının hapse girmesini isteyen anne İlkay Kayam: “Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum” “Alın bu çocuğu cezaevine atın” “En sonunda beni vuracak”

Adana’da okul müdür yardımcısını bıçaklayıp serbest kalan, kendisine de silah sıkıp tehditler savuran evladının hapse girmesini isteyen kadın, “Bu çocuğun psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Kıyafetlerim yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Alın bu çocuğu cezaevine atın” dedi.
2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan D.K.’nın (17) hayatı bir anda kabusa döndü. Önce trafik kazası geçirip sağ bacağına 10 platin ile 4 çivi takılan çocuk, ardından içtiği sahte rakıyla ölümden döndü.
Daha sonra da arkadaş kurbanı olan genç, okulu bıraktı. Annesi İlkay Kayam’ın çabalarına rağmen okula gitmeyen D.K., sürekli kavga edip annesini de tehdit etmeye başladı. Geçen ay ise D.K., kendisini okula almadığı iddiasıyla özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. Gözaltına alınan genç, daha sonra yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı
Ardından merkez Çukurova ilçesindeki evine giden genç, kendisine motosiklet almadığı iddiasıyla annesine silahla ateş edip tehditler savurdu. Komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, D.K.’yı gözaltına aldı. Savcılıkta ifade verdikten sonra D.K., serbest kalırken anne İlkay Kayam da evladı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Geçen hafta Perşembe günü de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen D.K., eve 2 silah getirip annesine bıraktı. Anne Kayam da Cuma günü silahları polise götürüp teslim etti. Bunun üzerine D.K. da annesini tehdit etti. Ölüm korkusuyla parklarda kalan genç kadın, şimdi evladının cezaevine girmesini ve psikolojik tedavi görmesini talep etti.

2019’da okumak istediğini söylemişti
Öte yandan, 6 Kasım 2019’da D.K.’nın İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda da okumak istediğini söylemesi dikkat çekti. O dönem bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirten D.K., şu ifadeleri kullanmıştı:
"Seviye Belirleme Sınavı'nda 500 tam puan aldım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama imkanlar el vermiyor. Yetkililer sesimi duysun, beni güzel bir okula yerleştirsinler. Okumak istiyorum.”

Yaşı küçük diye tutuklanmıyor
Anne İlkay Kayam, oğlunun kendisine silah sıktığını, bu sebeple de uzaklaştırma kararı aldığını belirterek, “Geçen ay eve geldi bana 2 el ateş etti ve polise haber verdim. Ardından evladımdan koruma kararı aldım. Onun ardından da özel bir okulun müdür yardımcısını bıçakladı. 1 gün sonra yine eve geldi ve yine olay çıkarttı. Sürekli ben karakola gidiyorum. En sonunda beni vuracak. Bana attığı tehdit mesajları da var. Hepsini karakola veriyorum ama çocuk hiç tutuklanmıyor. Yaşı küçük deniliyor ve gönderiliyor” diye konuştu.
Oğlunun cezaevine girmesini isteyen anne İlkay Kayam, şunları söyledi:
"Devletten yardım bekliyorum. Bu çocuk alınsın, psikolojik tedavi görmesi gerekiyor. Önüne gelene saldırıyor. Savcıya yalvardım, ‘bu çocuk önüne gelene saldırıyor, canlı bir bomba geziyor’ dedim. Savcı da yaşı küçük diye bir şey yapamayacağını söyledi. O zaman 18 yaşına geldiğinde gelip benim kafama sıksın. Ben ne yapacağımı şaşırdım.”

"500 tam puanlı çocuktu"
Evladının 4 sene önce çok zeki ve çalışkan olduğundan bahseden anne Kayam, “Bu çocuk 2016 yılında özel bir dershanede girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda ise 500 tam puan alan ve derslerinde çok iyi olan bir çocuktu. Bir motosiklet kazası geçirdi ve bu hale geldi. Şuanda halen motosiklet istiyor. Eve silah getiriyor, mermi getiriyor. Birde sürekli tehdit ediliyorum ben. Kime gideyim, kimden yardım isteyim” dedi.
Evladı hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunun eve silah getirdiğini öne süren Kayam, “Perşembe günü eve silah getirdi. ‘Bu silahlara bir şey olursa kafana mermiyi yersin’ dedi. Sonra da evden çıktı gitti. Silahları ben 1 gün sonra karakola götürüp teslim ettim. Şimdi beni sürekli tehdit ediyor. Evden çıktım parkta kalıyorum. Kıyafetlerim de yanımda sokaklarda geziyorum ölüm korkusuyla. Gideceğim yer yok çünkü. Alın bu çocuğu cezaevine atın. Önüne gelene saldırıyor ve yaşı küçük olduğu için ceza almıyor. Bunun da farkında” ifadelerini kullandı.

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