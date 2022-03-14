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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

İHA

Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan Orhan Kemal Edebiyat Festivali 18 Mart’ta başlayacak.
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek festival, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan festival 20 Mart tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Osman Şahin’in onur konuğu olarak katılacağı festival, 18 Mart Cuma günü saat 13.00’te Uluslararası Orhan Kemal Karikatür Sergisi ve Emek Romanları Sergisi ile başlayacak. Festival Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu konseri ile devam edecek.
Festival boyunca yazarlar Tamer Levent, Işık Öğütçü, İnci Aral, Ahmet Telli, Gülşen Ünüvar, Çetin Yiğenoğlu, Mazlum Vesek ve Nevzat Hız imza etkinliği düzenleyecek. Ayrıca yazar ve şairlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek çeşitli atölyelerde eğitimler verilecek.
4. Orhan Kemal Edebiyat Festivali 20 Mart tarihinde saat 19:00’da gerçekleşecek Ezginin Günlüğü konseri ile son bulacak.

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