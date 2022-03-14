Yaylada kartpostallık görüntüler

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Göller Yaylasında kar yağışlarının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Katran ağacından oluşan ormanlar kar yağışı ile birlikte görsel şölene dönüştü. Göller Yaylasındaki yayla evleri ve katran ağaçları görsel şölen oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen ormanda ve yayla evlerinde dalgalanan Türk Bayrağı, cami kubbesindeki karların izleri ise doğa tutkunlarına seyir zevki yaşattı.

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