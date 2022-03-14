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Adana'da 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Zorla evimizden numune örnekleri alındı

DHA

Adana'da 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Zorla evimizden numune örnekleri alındı


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm yapılacak bazı evlerin sahipleri ile müteahhitler anlaşamayınca polis müdahalesi ile evlere girilip, 'riskli yapı tespiti' için örnek alındığı iddia edildi. Şikayetçi olacaklarını belirten mahalle halkından Sultan Doğan (72) "Zorla evimizden numune örnekleri aldılar. 30 senelik emeğimle bu evi tek başıma yaptım. Tırnaklarımda daha kireçler duruyor" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, yaptırılan 'riskli yapı tespiti'nin ilgili kanunlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçen yıl yeni adliye binası hizmete açıldı. Daha sonra adliye çevresindeki müstakil evler de kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ev sahiplerinin çoğunluğu, müteahhitlerle anlaşma yaptı. Bölgede yıkıma başlanırken, aynı parsel içinde olan ve anlaşma yapılmayan evler için kentsel dönüşüm kapsamında 'riskli yapı tespiti' yaptırılması istendi. Yasal süre içinde ev sahipleri, 'riskli yapı tespiti' yaptırmadı.
'TEMİNAT VERMEDİLER' İDDİASI
Bunun üzerine Yüreğir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda ilgili bakanlığın yetkilendirdiği özel firmalar, söz konusu evlerden örnek almaya geldi. Ev sahipleri direnince çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle binalara giren ekipler, kolonlardan örnek aldı. Uygulamaya tepki gösteren ev sahipleri, arsalarının ve evlerinin tapulu olduğunu, müteahhitle anlaşmaya hazır olduklarını ancak kendilerine teminat verilmediği için ortak bir karar alınamadığını söyledi.
'FİRMANIN İSMİNİ BİLE BİLMİYORUZ'
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplamda iki dairesi bulunan emekli polis Veysel Karani Demirbaş, emekli ikramiyesiyle oturduğu evi yaptırdığını söyledi. Demirbaş, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını ancak müteahhitlerin kendilerine teminat vermediği için arsalarını satmadığını belirterek, "Müteahhitler 2 ev ve 1 ofis karşılığı bizimle anlaşmaya çalışıyorlar ama kağıt üzerinde herhangi bir sözleşme yapmıyorlar. Noterden satışı vermemi istiyorlar. Şu anda hala yıkımlar devam ediyor. Teminat istediğimde ise teminat yatırmayacaklarını söylüyorlar. Arsalarımıza 21 katlı rezidans yapacaklar. Ofis olarak satacaklar. Evimize zorla girdiler. Evimizi zorla yıkmaya çalışıyorlar. Başımı sokacabileceğim ev istiyorum. Firmanın ismini bile bilmiyoruz. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Buraya lütfen el atın" dedi.
'30 YILLIK EMEĞİMİN YIKILMASINI İSTEMİYORUM'
Sultan Doğan ise müteahhitle anlaşma yapmayacağını söyleyerek, "Zorla evimizden numune örnekleri aldılar. Avukat tutacağız, şikayet edeceğiz. 30 senelik emeğimle bu evi tek başıma yaptım. Tırnaklarımda daha kireçler duruyor. 30 yıllık emeğimin yıkılmasını istemiyorum" diye konuştu. 
RİSKİ YAPI TESPİTİ İDARECE YAPTIRILIR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ev sahiplerine gönderilen tebligatta ise kanun kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin işlemlerde malikler arasında anlaşma sağlanmaması ve uygulamaların sorunsuz bir şekilde yürütülmesi açısından 'riskli yapı tespiti' öncelikle yapı malikleri veya yasal temsilcileri tarafından yaptırılması gerektiği hatırlatıldı. Tebligatta, aciliyet gerektiren yapıların tespitinin yapı sahiplerinin talep ve muvafakati alınmadan belediyece yapılabileceği veya yaptırılabileceği kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de kentsel dönüşüm bölgesi olan söz konusu alanda, malikler tarafından yaptırılan 'riskli yapı tespiti'nin ilgili kanunlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-03-14 13:44:17

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