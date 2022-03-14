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Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı açıldı Fuarda, her bölümden öğrencilere ve mezunlara iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrencilere staj imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturuluyor

İHA

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı açıldı Fuarda, her bölümden öğrencilere ve mezunlara iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrencilere staj imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturuluyor

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı (DABKAF22) açıldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, bölgedeki 7 devlet, 2 vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinin ortaklığında Çukurova Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuar, üniversiteli gençler için istihdam sağlanmasını, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesini nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılmasını amaçlıyor. Fuarda, her bölümden öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzden fazla firma yer alacak ve mezunlarla mezun adaylarının iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrencilerin staj imkanı bulabilecekleri bir ortam oluşturuluyor.
Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kariyer planlamasının çocukluktan başladığını ve çocukken ilk sorulan sorulardan birisinin “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusu olduğunu ifade ederek, kariyer planlamasının o günlerden itibaren gündemimize girdiğini söyledi. Vali Elban, “İlkokulda, ortaokulda ve lisede insanın gerçek manada ne iş yapabileceğini hangi alanda başarılı olacağını bilmesi çok zor. Bununla ilgili gelişmiş ülkelerde yetenek taraması ve kariyer planlamasıyla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışma, bizim ülkemizde üniversite döneminde ve sonrasında gerçekleştiriliyor. Bu güzel bir gelişme. Bugün burada hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de özel sektör kuruluşlarının temsil edildiği stantlar var. Öncelikle kurumları, kurumlardaki istihdamları, buralarda görev yapacak kişilerin uzmanlık alanlarını göreceksiniz. Sonra bir değerlendirme yapacak ve aranan şartlara ne kadar uyduğunuzla ilgili bir değerlendirmede bulunacaksınız. Bunun ötesinde hem bu kariyer fuarında hem de diğer zamanlarda, dünyadaki ve ülkemizdeki yeni ve değişen mesleklerle ilgili bir çalışma yapmak durumundayız. Bu çalışmanın sonucunda da okulumuzu bitirdiğimizde kamu ya da özel sektörde işe başladığımızda kendimizi eksik ya da yetersiz görmememiz için bu hazırlıkları bugünden yapmamız gerekiyor. Ancak mezun olduktan sonra bir işe girmek ömür boyu o işi yapmayı, o işten emekli olmayı gerektirmiyor. Yapılan birçok bilimsel araştırmalarda insanların işe başladıkları ilk dönemlerde iş değiştirme eğilimlerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu eğilim mesleğe başladığımız ilk on yıl içinde çok yüksek oranda, on yıldan itibaren ise gittikçe azalıyor” dedi.
Konuşmasını kendi kariyer öyküsüne değinerek sürdüren ve yapılan işte başarılı olmak için daima o işte kendini geliştirmeye çalışmanın önemini vurgulayan Vali Elban, “Bu kariyer fuarı sizlere kendi imkanlarınızla ulaşamayacağınız sayıdaki kuruma ulaşmanız, kurumlarla irtibat kurmanız konusunda avantaj sağlıyor. Buradaki stantlarda bulunan temsilcilerle görüşüp bilgi almanız, hem kamu hem de özel sektördeki iş fırsatlarını değerlendirmeniz bakımından önem arz ediyor” diye konuştu.
Fuar açılışına Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sektör temsilcileri, mezunlar ve üniversite öğrencileri katıldı.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen kariyer fuarı, 1415 Mart 2022 tarihlerinde hizmet verecek.

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