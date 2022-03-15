Demir korkuluklara çarpan otomobil devrildi; 1 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da virajı alamayan bir otomobil, apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara çarptıktan sonra devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 01 FF 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, bir apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Muhammet K., kazada ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, önce ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2022-03-15 07:01:29



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