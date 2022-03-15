Oto tamirhanesine giren hırsızlar, suçüstü yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da avlu duvarından atladıkları oto tamirhanesinin kapısını maymuncukla açıp, akü, bakır ve çelik malzemeler ile motosiklet çalmaya çalışan H.C.A. (17) ile E.B. (17), polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, sabaha karşı merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir oto tamirhanesinin avlu duvarından atlayıp, kapısını da maymuncukla açarak içeri giren 2 kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, kepengi kapalı iş yerinin içinden seslerin geldiğini fark etti. Bu sırada polisin geldiğini anlayan hırsızlık şüphelilerinden biri, geldiği şekilde avlu duvarından kaçmaya çalışırken, diğer şüpheli ise iş yerinin içinde kıskıvrak yakalandı. Polisin yaptığı incelemede, isimlerinin H.C.A. ve E.B. olduğu tespit edilen şüphelilerin, iş yerindeki akü, bakır ve çelik malzemeleri poşetlere koyarak götürmeye çalıştığını, iş yeri sahibine ait motosiklete ise düz kontak yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-03-15 07:45:01



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