Turfanda patatesi don vurdu Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Rekolte yüzde 50 düşecek, hasat 1 ay gecikecek"

Adana’da zirai don nedeniyle turfanda patatesler zarar gördü. Patateslerin hasadı 1 ay ertelendi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da, son 2 gündür gece saatlerinde hava sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaşanan don, Yüreğir ilçesindeki turfanda patates tarlalarını etkiledi. Patatesteki zirai don zararı nedeniyle yüzde 50 oranında verim kaybı yaşanması beklenirken mayıs ayının başında yapılması beklenen hasat da haziran ayına ertelendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ilçeye bağlı Dedepınarı Mahallesi'nde zarar görmüş bir patates tarlasında açıklamalarda bulundu. Doğan, patatesin çok hassas bir sebze olduğunu belirterek, “Havanın eksi 2 dereceye düşmesiyle patates soğuğa dayanamadı. Patates yaprakları kurudu. Patates Mayıs ayının başında hasat edilecekti ancak kuruduğu için tekrardan filizlenmesi ve Haziran ayında hasat edilmesi bekleniyor” dedi.



"Rekolte yüzde 50 düşecek"

Verim düşüklüğü yaşanacağına da dikkat çeken Doğan, "Normalde dönüme 45 ton verim beklenirken şu anda 2 veya 2 buçuk ton verim alınacak. Çiftçimizin dönüm başına maliyeti 10 bin lira. Çiftçimiz buradan para kazanamayacak. Çiftçimiz burayı sigorta yaptırsa dahi sigorta don zararını ödemiyor. Bunun da düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ‘Üreticileri destekleyeceğiz’ sözlerine değinen Başkan Doğan, “Çiftçilerimiz patatesten zarar etti. Karpuz, kavun ve domates hasar gördü ancak en fazla hasarı patates gördü. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

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