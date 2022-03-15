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Pitbull köpekli torbacılar, adli kontrolle serbest

DHA

Pitbull köpekli torbacılar, adli kontrolle serbest


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve evlerini Pitbull cinsi 2 köpekle koruyan Yılmaz K. (40) ve Orhan Y. (32) ile diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 4 şüpheliyi tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen 4 adrese 11 Mart günü öğle saatlerinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak, girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda Yılmaz K.'nin, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının, evin damını tel örgülerle çevirdiği ve Pitbull cinsi 2 köpekle koruduğu görüldü. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Pitbull cinsi köpeklere el koydu. Narkotik köpeği `Barbara'nın tepki verdiği noktalarda yapılan detaylı aramalarda ise 24,90 gram bonzai ele geçirildi. Evdeki Orhan Y. ise "Uyuşturucular, benim değil" diyerek ağladı.
'KÖPEKLERİ SOKAKTA BULDUK' SAVUNMASI
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için emniyete götürüldü. Yılmaz K. ile Orhan Y., Pitbull cinsi köpeklerin kendilerine ait olmadığını, sokakta bulduklarını ve mahalleliye zarar vermemesi için bağladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K. ve Orhan Y. ile birlikte diğer 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-03-15 10:39:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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