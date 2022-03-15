Okula gidip karşılıksız aşk beslediği güvenlik görevlisini kaçırdı

Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. H.İ. bir süre sonra serbest bırakılırken, polis E.A.´yı arıyor.
Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu´nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi. E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.´yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.
Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü´ne götürülüp ifadesi alındı.
Polis, E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK
2022-03-15 13:03:10
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