Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile gaziler ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Tren Gar’ında devam eden törende Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişi canlandırıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, trenden inen bir gazinin kedisine verdiği Türk Bayrağını teslim aldı.



"Adana’nın en önemli gurur günlerinden birini yaşıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adana’nın en önemli gurur günlerinden birinin 15 Mart 1923 olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Mart 1923’ten önce Adana’ya iki kez geldiğini hatırlatan Başkan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mart 1923’te Adana’ya büyük bir gururla gelir. Adana’nın Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nde iki önemli rolü vardır. İlki; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; ‘Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da doğmuştur’ diyerek Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı vermeye Adana’da, Adanalılardan aldığı güçle karar verdiğini ifade etmiştir. ikinci önemli rolü de Fransızlarla savaşı kazanan milis kuvvetler, onları Adana da ilk barış anlaşmasına zorlar. Yani TBMM’nin işgal güçlerince ilk kez tanınması, Adana’da kazanılan zafer sonucu olmuştur” dedi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak sonlandırdı.

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