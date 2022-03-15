ÇDSO'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) bu hafta, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde kahraman şehitleri konserle anacak.

Orkestra şefi Kutay Maktay yönetiminde gerçekleşecek konserde, son kuşak bestecilerin en önde gelen temsilcilerinden biri olan Turgay Erdener’in “Teo” ve “Cebeci Monologları No.3” eserleri ardından film müziklerinde ün yapmış müzisyen Ekin Eti’nin “Aşık Veysel İnsanlık Davası” eseri seslendirilecek.

Programda Melih Kara (viyolonsel), İbrahim Aydoğdu (viyolonsel), Yiğit Tan (viyolonsel), Yaz Irmak (viyolonsel) ve Anadolu Nefesi Grubu solist olarak yer alacak.

Konser 18 Mart 2022 Cuma akşamı saat 20.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda izlenebilecek.

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