Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, iş yerine ait metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyen 2 şüpheli, kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.

Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki halı saha işletmesinde meydana geldi. İşletme sahibi Cumali Ceyhan, iddiaya göre, halı sahanın yanındaki boş alana koyduğu metal levhanın 2 kişi tarafından elektrikli bisiklete yüklenip, çalındığını görünce bağırarak yerine koymalarını istedi. Şüpheliler, Ceyhan'ın uyarısına aldırmadan elektrikli bisikletle uzaklaştı. Ceyhan'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliler Yunus G. (32) ve Kemal K.´yi (34) kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, levhayı sahipsiz olduğunu sandıkları için aldıklarını öne sürdü.

Cumali Ceyhan ise "Uyarılarımıza rağmen durmayıp, yollarına devam ettiler. `Polisi çağırdık´ diye seslendik, fayda etmedi. Şikayetçi olacağım" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-03-16 09:47:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.