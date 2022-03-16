"Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da" etkinlikleri Ünlü Yazar Yaşar Kemal Adana’da yoğun ilgi gören bir panelle anıldı, gençlere anlatıldı, bilinmeyen yönleri anlatıldı Gökçeli: “Yaşayarak eğitim Yaşar Kemal için tutkuydu” Karalar: “Yaşar Kemal eşsiz yazarlığıyla dünyayı sarsmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da" etkinlikleri Ünlü Yazar Yaşar Kemal Adana’da yoğun ilgi gören bir panelle anıldı, gençlere anlatıldı, bilinmeyen yönleri anlatıldı Gökçeli: “Yaşayarak eğitim Yaşar Kemal için tutkuydu” Karalar: “Yaşar Kemal eşsiz yazarlığıyla dünyayı sarsmıştır"

İHA

"Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da" etkinlikleri Ünlü Yazar Yaşar Kemal Adana’da yoğun ilgi gören bir panelle anıldı, gençlere anlatıldı, bilinmeyen yönleri anlatıldı Gökçeli: “Yaşayarak eğitim Yaşar Kemal için tutkuydu” Karalar: “Yaşar Kemal eşsiz yazarlığıyla dünyayı sarsmıştır"

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte organize ettiği, “Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da” etkinliklerinin ilki Adana’da yapıldı.
Feridun Andaç’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Buket Uzuner, Latife Tekin ve Cihan Erdönmez’in konuşmacı olarak katıldığı, “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” başlıklı panel 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.
Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Yaşar Kemal’in “Bir insan gökten düşmez. Onun kişiliğini koşulları oluşturur” sözlerine vurgu yaptı.
Gökçeli, Adana’da 2017 yılında düzenledikleri ilk Yaşar Kemal Sanat Günleri’nin öğretmenler buluşmasıyla başladığını hatırlatarak, yaşayarak eğitimin Yaşar Kemal için bir tutku olduğunu ifade etti. Gökçeli, “Bu Çukurova toprağı /Yaşar Kemal ile Çukurova’da başlığını verdiğimiz bu programda, özellikle Yaşar Kemal edebiyatı aracılığıyla gençlerin özgürlük, eşitlik, insan ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı doğrultusunda kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığını geliştirmeyi, rekabete yönelmeden yaşadıkları çevreye, kente, bölgeye yeniden bakarak, daha iyi tanımalarını ifade etme olanağını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

"Gençler kendi yöntemleriyle yorumlayacak"
Ayşe Semiha Baban Gökçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor kitabına odaklanarak, kısa film, doğa fotoğrafçılığı, grafik tasarım ve drama atölyeleri düzenliyoruz. Gençler, kitaptaki temaları, yaşadıkları dönem, çevre ve deneyimleri çerçevesinde farklı bir sanat dilinde yeniden yorumlayıp, yeniden üretecekler. Bir esere, gözlemlerini, algı ve yorumlarını sorgulayacak bir kaynak olarak yaklaşınca, gençler yaşamları ve değerleri üstüne, doğa ve insanla etkileşimleri üstüne daha özgürce yoğunlaşıyorlar. Farklı bir sanat diliyle yeniden üretmelerini tercih sebebimiz de şöyle: Gençler bugünkü teknolojinin sağladığı olanaklara çok yatkın ve hakim. Sözeli; film, fotoğraf, grafik tasarım, müzik ve drama gibi farklı sanat dilleri ile yorumlarken, kendilerini daha rahat ve özgün biçimde ifade ediyorlar, Edebiyatı yaşayarak öğreniyorlar. Siz değerli öğretmenlerimiz, edebiyatı ve sanatı bir ders, bir müfredat unsuru sınırlarının çok ötesine taşımak, öğrencilerinizin hayatlarının bir parçasına dönüştürmek, onların ufuklarını açmak, dünyaya, insana ve her şeyden önce kendilerine sorumluluklarının bilincine varmalarına yardım etmek için büyük çaba harcıyorsunuz. Gençlerle birlikte daha güzel, daha insanca bir dünyaya atılacak adımlar ancak siz değerli öğretmenlerimizin deneyimleri ve katkılarıyla gerçekleşebilir. Sizlerin edebiyatı ve sanatı öğrencilerinizin yaşamlarına katarken kullandığınız yöntem ve deneyimleriniz etkinliğimizin başarıya ulaşmasında bize yol gösterecek.”

"Onu tanıdıkça hayranlığım arttı"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Yaşar Kemal’i çok farklı ve yoğun anmaya başladıklarını belirtti. Başkan Karalar, “Çünkü yeni nesil ve bizler Yaşar Kemal’i daha iyi tanımalıydık. Onu daha iyi tanımak için araştırıp, okudukça hayranlığım katlanarak arttı. Geçen yıl Hemite’de 3 saatlik anma programı yaptık ama onu anlatmaya yine yetmedi. Böyle büyük bir değeri, böyle büyük bir ustayı gelecek nesillerin daha iyi tanıması ve anlaması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Adana’yı doğasıyla, insanıyla, bütün dokularıyla Yaşar Kemal gibi anlatan henüz olmadı. Aslında Adana’nın dışında geçen romanlarında da insanı, doğayı, insanın doğayla ilişkisini, insanın insanla ilişkisini onun kadar etkili ve güçlü anlatan çok az yazar var. Yaşar Kemal önümüzdeki yıl 100 yaşında olacak. O fiziki olarak aramızda bulunmayabilir ama sonsuza kadar bizim yanımızda, içimizde, kalbimizde varlığını sürdürecek. Yaşar Kemal, ‘Bu bütün bir savaştır, bir dünyayı kurtarma savaşıdır. İnsanoğlunun alın terini, insanlığını, insani değerlerini kurtarmaya çalışırken, üstünde yaşadığı doğayı da kurtarmaya çalışıyoruz’ diyor. Bugün doğanın rant uğruna katledilmesine dair gerçeği yıllar önce söylüyor. O içindeki Çukurova ile eşit bir dünyanın güçlü savunucusu olmuş adeta dünyayı sarsmıştır” diye konuştu.

Benzeri olmayan mesajlar var
Yaşar Kemal’in, “Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılamasın, kimse kimseyi asimile etmesin, insanlığı asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki bir kültürü yok edenlerin, kendi kültürleri insanlıkları da ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar” cümlelerini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, bunu bir tek Yaşar Kemal’in söylediğini ifade etti.

"Dünya binbir çiçekli bir kültür bahçesidir"
Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yaşar Kemal sarı sıcak Çukurova’yı dünyaya açan o güzel hikâyelerin yaklaşık kırk ayrı dilde okunmasını sağlayan bir kalemdir. Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak, ne söylesek eksik kalacak biliyoruz. Ancak onun adına yakışan tüm çalışmaları gönlümüzce ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte yıllardır yürüttüğümüz çeşitli çalışmalar da bu bakış açısının bir ürünüdür. Yaşar Kemal’i yeni kuşaklara tanıtmak, gerçek değerini, doğaya ve insana olan sevgisini, özgür düşünceye verdiği önemi, çok kültürlülüğün zenginliğine olan inancını, barışa olan tutkusunu bir kez daha ifade etmek için buradayız. Yaşar Kemal’i eserlerinin ve yazarlığının ötesinde bir düşünce biçimi olarak, dünyayı etkileyecek ve hatta büyük umutları değiştirebilecek bir güç olarak anlatabiliriz. Çünkü o ‘Benim için dünya binbir çiçekli bir kültür bahçesidir. Bir çiçeğin bile yok olmasını dünya için büyük bir kayıp sayarım’ diyor. Yaşar Kemal’i, onurumuzu, gururumuzu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. 2023 yılında, doğumunun 100. yılında onu muhteşem etkinliklerle anmaya devam edeceğiz.”
Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Feridun Andaç’ın yaptığı, Buket Uzuner, Latife Tekin, Cihan Erdönmez’in söz aldığı panelde Yaşar Kemal anlatıldı, hatıralar paylaşıldı.
Etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü “Anadolu’dan Binbir Ezgiler Yaşar Kemal’e Türküler” isimli dinleti sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mandal: "AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi zorunluluk" "Üniversite-sanayi iş birliği yıllardır konuşuluyor. Bu çabaların eyleme dönüşme noktasında Adana bir model"
YEREL HABERLER Mandal: "AR-GE firmalar için geçmişte tercihti, şimdi ...
Bina Tamamlama Sigortasıyla artık inşaatlar yarım kalmayacak Müteahhitler Bina Tamamlama Sigortası teminatının yükseltilmesini bekliyor AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: “Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini artık firmalara güvenle verebilir”
YEREL HABERLER Bina Tamamlama Sigortasıyla artık inşaatlar yarım ...
Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı
YEREL HABERLER Valilik Kupası Koşusunu "Bay Emir" kazandı
Çıplak vatandaşa meydan dayağı Adana’da kıyafetlerini çıkartıp bir aracın üzerine uzanan şahsı bir mahalle sakininin darp etmesi anbean görüntülendi Şahsın sokakta soyunup gezmesi akıllara Adanalı sanatçı Şener Şen’in “Çıplak Vatandaş” filmini getirdi
YEREL HABERLER Çıplak vatandaşa meydan dayağı Adana’da kıyafetlerini ...
Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 4 bin 637 ameliyat yapıldı
YEREL HABERLER Bölgenin diş sağlığı bu hastaneye emanet Fatma Kemal ...
Tefeci şebekeyi “anne” yönetiyormuş Adana’da tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 2’si tutuklandı Tefeci şebekeyi annenin yönettiği, faizine para ödemeyenleri tehdit ettiği öne sürüldü
YEREL HABERLER Tefeci şebekeyi “anne” yönetiyormuş Adana’da ...
'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle tefecilikten tutuklandı
YEREL HABERLER 'Herkesin şerefi var' diyen kadın, eşiyle ...
Hırsızlar yakalanınca affedilmek için yalvardı Adana’da iş yerinden çaldıkları metal levhayı götürürken çalışana yakalandılar
YEREL HABERLER Hırsızlar yakalanınca affedilmek için ...
Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken yakalandılar
YEREL HABERLER Metal levhayı elektrikli bisiklete yükleyip, kaçarken ...
Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu tamamlandı Türkiye'nin çeşitli illerinden kursa katılan hemşireler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu ...
(Görüntülü) ADANA - Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - Babasından izinsiz aldığı araçla ...
Çevirgen: "Oyuncu, seyircinin iç sesidir"
YEREL HABERLER Çevirgen: "Oyuncu, seyircinin iç sesidir"
Orman yangını gönüllülerine eğitim
YEREL HABERLER Orman yangını gönüllülerine eğitim
Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza yaptı
YEREL HABERLER Babasından izinsiz aldığı araçla polisten kaçıp, kaza ...
Sokakta silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta silahlı saldırıda yaralandı
Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
YEREL HABERLER Çukurova'da tarım ürünlerini 'poyraz' ve 'don' vurdu
ÇDSO'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"
YEREL HABERLER ÇDSO'dan "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"
Şehit Kansu Küçükateş’in adı kütüphanede yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Kansu Küçükateş’in adı kütüphanede yaşayacak
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana’da oynanacak
YEREL HABERLER Futsal U19 Milli Takım maçları Adana’da oynanacak
Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı
YEREL HABERLER Adana'yı 'Tiyatro Festivali' heyecanı sardı
Eğitim-Bir-Sen'li kadınlar kahvaltıda buluştu Tetik: "Bu buluşma bir adanmışlığın ispatıdır" Sezer: "Güçlü aile ve güçlü toplum güçlü kadınların desteğiyle var olacak"
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen'li kadınlar kahvaltıda buluştu Tetik: ...
İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Birpınar: Atığa yatırım yapmalıyız
YEREL HABERLER İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Birpınar: Atığa ...
Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23. kez perde açacak Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 23. kez perde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.