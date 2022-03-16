Adana’da şehit yakını ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Adana'da 2 şehit şehit ailesi ve 6 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Jandarma İl Komutanı Albay Taşkın Keleş, Vali Yardımcısı Adem Arslan, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile il protokolü katıldı.

Vali Elban, törende yaptığı konuşmada, “İnsan bazı şeylerden belirli zamanlarda fedakarlıkta bulunur. Bazen malla bazen bir şeylere katlanmakla olabilir. Ama bizim aziz milletimiz konu vatan olduğunda canından fedakarlık yapar. Bu salonda canından vazgeçmiş, canından vazgeçmeyi göze almış kahramanlarımızın aileleriyle, kahraman gazilerimizle birlikteyiz. Bu acı ve ayrılığın sıkıntısını önleyen tek şey şahadet şerbetini içmeleri, peygamber efendimize komşu olmaları. Ümit ederiz ki bize şefaatçi olmaları. Bu onurlu ve kutsal makamı elde etmiş ailelerle ve gazilerimizle burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Elban ve protokol tarafından Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Şehit Kamu Görevlisi Halit Bulut’un ailelerine, Gazi Polis Memuru Ahmet Türkkaya, Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Murat Öz, Gazi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Dörtgöz, Gazi Uzman Çavuş Bekir Demirtaş, Gazi Polis Memuru Ahmet Demirel ve Gazi Uzman Çavuş Fatih Yılmaz’a verildi.

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