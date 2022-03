5 bin yıllık tarihi kentin asırlık lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkarıldı Tarihi konaklarda ve lüks otellerin mutfağında Ar-Ge çalışması planlanan yemekler kurs sonunda düzenlenen programla tanıtıldı Katran mantarı çorbası gibi bölgeye özel lezzetler katılımcılara ikram edildi

Adana’nın iki asırlık geçmişi olduğu tahmin edilen unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, düzenlenen proje kapsamında yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi konaklarda ve lüks otellerin mutfağında yeniden ArGe çalışması planlanan yemekler, kurs sonunda düzenlenen program ile tanıtıldı.

Proje kapsamında Kozan’a gelen Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Usta Öğretici Muhammed Talha Kılıç, kadın kursiyerler ile 5 gün boyunca Belediye Sosyal Yaşam Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Atölyesi'nde bir araya gelerek unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkardılar. Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde Çukurova bölgesine özgü lezzetlerin sunumu, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Prof. Dr. Hikmet Saygılı, Kozan Belediye Başkan Yardımcıları, Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Usta Öğretici Muhammed Talha Kılıç'ın katıldığı etkinlikte yapıldı.

Adana’nın Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkarılması Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Sait Muharrem Say, Anadolu’da yaşamanın bir sorumluluğu taşımak anlamına geldiğini ifade ederek, "Tarihi dokusunu mümkün olan en ince ayrıntısıyla tüm insanlık ailesi ile paylaşmak bizler için bir yükümlülüktür. Yemek kültürü üzerinden geçmişle geleceği bağlamak projemizin temel hedefidir. Yeni nesiller atalarının kültürlerini tanıyacak, daha sağlam köklenip geleceğe güvenle uzanacaktır” dedi.

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol ise, Adana’nın Kozan ilçesinin medeniyetler şehri olmasına büyük emek verdiklerini ve kuzey ilçeleri ile birlikte büyük projelere imza attıklarını söyledi. Erol, "5 bin yıllık geçmişi olan kentimizin iki asırlık tarihi olan yöresel lezzetlerimizin yeniden mutfaklarda hazırlanarak yeni nesillere aktarılması, dünya mutfağında yer alması için büyük bir proje ekibi ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bugün de bu lezzetlerin tarihi konakların, 5 yıldızlı otellerin yeniden mutfaklarında yer alması için büyük emek veren bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Sadece ülkemizin geçmişinde yer alan lezzetleri ülkemizin mutfağından dünya mutfağına sunuyoruz. Bu kapsamda İtalyan şeflerimiz ilerleyen günlerde Adana’ya gelecek, bu lezzetler için kurs programımız, yemek yarışmamız olacak. Amacımız bölgemizin tarihine yakışır gelecek nesillere ışık olacak, iz bırakmak, memleketimize sahip çıkmak” diye konuştu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da devletin desteği anlamında tüm kapıların açık olduğunu ve her türlü desteği vereceklerini belirterek, projede yer alan tüm kursiyer ve proje ekibine başarılar diledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise Kozan’ın binlerce yıllık tarihinin, doğasının, tarihi lezzetleri ile medeniyetler beşiği olduğuna vurgu yaparak, turizmden hak ettikleri payı alması için çabaladıklarını söyledi.

Programın ardından hazırlanan katran mantarı çorbası gibi bölgeye özel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

