Tarlada yanmış otomobil, çevresinde boş tüfek kartuşları bulundu

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Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, tarlada yanarak, kullanılamaz hale gelen otomobil bulundu. Plaka belirlenemezken, araç çevresinde boş av tüfeği kartuşları ele geçirildi.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi´ndeki tarlada yanmış otomobil olduğu ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yaptı. Hurdaya dönen aracın plakası tespit edilemezken, çevresinde de boş av tüfeği kartuşları bulundu. Polis, otomobilin kime ait olduğunu ve nasıl yandığını belirlemek için soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2022-03-17 10:28:09



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