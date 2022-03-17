Kozan’ın tarihi sokakları karnavalla şenlenecek

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Nisan’da Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bir ayağı da 2627 Mart tarihlerinde Kozan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Narenciye bahçelerinin, asırlık tarihi konakların, Dağılcak Tabiat Parkının Anavarza Antik Kentinin bulunduğu ilçede, tarihi çarşı karnavala ev sahipliği yapacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tüm doğa ve tarih tutkunlarını ilçede 2 gün sürecek olan karnavala davet etti. Başkan Özgan, "Esnafımız, yöre kadınlarımız, kooperatiflerimiz ve tüm üreten kadınlar 2627 Mart tarihinde Kozan’ın tarihi sokaklarında doğal ürünleri, el emeği ürünleri başka yerde olmayan yöresel lezzetleri sunacak. Narenciye bahçelerinden sokaklarımızı kaplayan portakal çiçeği kokusu ile tarihi konaklarımızı ve doğamızı karnavall katılımcıları ile renklendirmeyi hedefliyoruz. Tekne turu, Atatürk Parkındaki deniz bisikletlerimiz ile ilçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı istiyoruz. 26 Mart’ta Murat Kekilli konserimiz ve bir çok yöresel oyunlarımız animasyonlar ile tarihi sokaklarımız şenlenecek. Ayrıca 27 Mart’ta Hirai Zerduş konserine ev sahipliği yapacağız" dedi.

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