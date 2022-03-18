Hasta bakmadı denilen doktor gönüllü olarak filyasyon ekibinde çalışmış 14 Mart Tıp Bayramı'nda “Yılın Hekimi Ödülü” alan doktorun bir yıldır hasta bakmadığı ve nöbet tutmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, doktorun 2 yıldır gönüllü olarak filyasyon mobil ekipte çalıştığı bu nedenle ödüle layık görüldüğü öğrenildi

14 Mart Tıp Bayramı'nda “Yılın Hekimi Ödülü” alan doktorun bir yıldır hasta bakmadığı ve nöbet tutmadığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, doktorun 2 yıldır gönüllü olarak filyasyon mobil ekipte çalıştığı, bu nedenle ödüle layık görüldüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Adana'dan "Yılın Hekimi" ödülünü verdiği Adana'da görevli Dr. Alim Çökük'ün bir yıldır nöbet tutmadığı ve hasta bakmadığı yönünde haberler çıktı.

Dr. Çökük’ün Seyhan Devlet Hastanesi kadrosunda Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaptığı 22 Ekim 2013 günü hastanede göreve başladığı, tüm dünyayı sarsan Covid 19 salgını başladıktan sonra hastanede filyasyon mobil ekibi oluşturulduğu, Dr. Çökük’ün de gönüllü olarak bu ekipte görev aldığı öğrenildi. Bir süre sonra Dr. Çökük’ün bu kurulan filyasyon mobil ekiplerine koordinatör olarak görev yapmaya başladığı ve 2 yıldır 7 gün 24 saat esasına göre pandemiyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Dr. Çökük’ün 31 Aralık 2021 tarihine kadar mobil filyasyon ekibinde bizzat sokaklarda çalıştığı belirlendi.

İçinde bulunulan pandemi sürecinde salgının zirve yaptığı dönemlerde Dr. Çökük’ün görevlendirildiği tarihten bu yana gece gündüz demeden yaptığı olduğu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı 2022 yılı için Yılın Hekimi olarak seçildi.

Yaklaşık 2 yıldır mobil filyasyon ekibinde çalıştığı için de nöbet tutmadığı ve bu nedenle kayıtlarda bir tek hastaya bile bakmadığı görüldüğü belirlendi.

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