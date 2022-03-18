Adana’da Çanakkale Zaferi’nin 107.yıl dönümü kutlandı

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Adana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü düzenlenen etkinlikler kutlandı.

Adana'da Asri Mezarlık Şehitliği'nde anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Kuran okunup dua edilen törende, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Törene, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü ve şehit yakınları katıldı.

Vali Elban ve beraberindekiler, daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Emniyet Müdürlüğü Polis Şehitliği'nde yapılan törene katıldı.

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