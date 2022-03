Özel sporculara hem malzeme hem de manevi destek

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bünyesinde özel sporcuların bulunduğu Adana Şehir Spor Kulübünü, tesislerinde ziyaret ederek özel çocuklara moral verdi.

Amatör Spor kulüpleri yönetici ve sporcularını Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğünün organizesiyle ağırlayarak moral aşılayan Başkan Akay, özel sporcuların bulunduğu Adana Şehir Spor Kulübünü tesislerinde ziyaret etti. Kulüp kurucu Başkanı Furkan Ünsal, Kulüp Başkanı Ebru Dinibütün, yöneticiler Selen Karasu ve İlayda Ünsal tarafından karşılanan Başkan Akif Kemal Akay, özel çocuklarla yakından ilgilendi.

Özel çocuklara yemek ikram eden Başkan Akay özel sporcularla sohbet etti, sorularına yanıt verdi. Adana Şehir Spor Kulüp Başkanı Ebru Dinibütün ise ziyaretten dolayı Başkan Akay’a teşekkür etti. Seyhan Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Ebru Dinibütün, “Başkanımız Akif Kemal Akay’ın, malzeme desteğinin yanında her zaman manevi desteğini gördük. Kendisine ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da özel sporcuları her zaman önemsediklerini belirtti ve maddi ve manevi her zaman destekçileri olmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.