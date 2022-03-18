Başkan Erdem: "Vatan aziz şehitlerimize minnettardır"

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ceyhan'da Cumhuriyet Meydanı ve Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde iki ayrı tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Murat Göğebakan Kültür Merkezinde devam eden anma programında Sosyal Bilimler Lisesi ve İmam Hatip Kız Lisesinin düzenlemiş olduğu oratoryo gösteri ve akabinde Asri Mezarlığı Şehitliğinde devam eden anma törenlerinde Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şehit aileleri ile tüm şehitlerimiz için Kur'anı Kerim Tilaveti ve dualar okudu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri saygı ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Onların kahramanlıkları sayesinde bugünlere geldik, tarihin seyrini değiştirecek destanlar yazdılar, Vatan onlara minnettardır" dedi.

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