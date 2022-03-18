Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım'ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavilacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.
Türkiye A Mili Takım aday kadrosu
Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan
Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan
Orta sahaforvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut
İtalya Milli Takımı aday kadrosu
Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu
Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini
Orta sahaforvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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