Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım'ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavilacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.



Türkiye A Mili Takım aday kadrosu

Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan

Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan

Orta sahaforvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut



İtalya Milli Takımı aday kadrosu

Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

Orta sahaforvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.