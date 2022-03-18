Kozan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 23 yaralı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında AdanaKadirli karayolu Hacıbeyli mevkisinde meydana geldi. Kadirli-Ankara seferini gerçekleştiren ve içinde 21 yolcunun bulunduğu AS Adana şirketine ait Turabi Kanat yönetimindeki 01 AS 888 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün ters şeritten girdiği yan yolda virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve 21 yolcu, kendi imkanlarıyla otobüsten çıktı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-03-18 22:09:40



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