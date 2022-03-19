Adana polisi fuarda öğrencileri suça karşı uyardı Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversitede açılın fuarda öğrencileri, başta terör örgütleri, kadına yönelik şiddet, siber suçlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversiteye yeni gelen öğrencileri, başta terör örgütleri, kadına yönelik şiddet, siber suçlar, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Asayiş ve Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarında öğrencileri bilgilendirdi. Kurulan stantlarda terör ekipleri özellikle üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Son dönemlerde yurt içinde çok fazla etkinliği kalmayan, eylem gücü kırılan terör örgütlerinin, eleman temini için başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlere yönelik propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğinin değerlendirilmesi üzerine polis fuara gelerek öğrencilerle buluştu. Ekipler öğrencileri kurulan stantta örgüt mensuplarının, öğrencilere işlemlerinde yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle yaklaştıkları, daha sonra bu ilişkiyi geliştirerek öğrencileri örgüt içine çekmeye çalıştığı konusunda bilgilendirdi.

"El Ele Güvenli Geleceğe" adını taşıyan proje kapsamında, terör örgütlerinin gençler üzerindeki "kirli emelleri" anlatıldı.

Öğrenci ve velilere konuyla ilgili uyarıların yer aldığı broşürler de dağıtıldı. "Yeni hayatımız ve geleceğimiz için 6 altın hatırlatma" başlıklı broşürlerde, arkadaş seçimi, her söylenene, yazılana, anlatılana, gösterilene inanmama, gerektiğinde "hayır" demek, gözlemci, tarafsız bakma ve araştırmacı olmak, ayrımcılık, suiistimal, istismar konularına dikkat etme, kanunsuz ve şiddet içerikli faaliyetlere katılmama uyarılarında bulunuldu.

Bir diğer broşürde ise terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri sıralandı. Broşürde, örgüt mensuplarının arkadaşlık, hemşerilik, aile/akraba ilişkisi, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik köken üzerinden yakınlık kurdukları gençleri, "beyin yıkama" taktikleriyle militan yaptığı vurgulandı. Terörün yanı sıra polis öğrencilerin uyuşturucu batağına düşmemesi, internet üzerinden alışveriş yaparken, ya da sosyal medya hesaplarının çalınmaması gibi konularda uyarıda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadına yönelik şiddetle mücadele ve aile içi büro amirliği ekipleri de kadın haklarını anlatan broşürler dağıttı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise hazırladığı broşürlerle yaşanabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite öğrencilerini uyardı.

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