Ceyhan, Şehit ve Gaziler Müzesi’ne kavuştu Başkan Erdem: "Şehit ve gazilerimizi aklımızdan çıkarmayalım"

Adana'nın Ceyhan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde temeli atılan "Şehit ve Gaziler Müzesi", 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde törenle açıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin ismini yaşatma kararlılığında olduklarını belirterek, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Ceyhanımıza kazandırdığımız Şehit ve Gaziler Müzesi’nin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı ve onuru içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya örnek kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimize ışık tutacak, hatırlatacak, düşündürecek ve bu onurlu tarihi gelecek kuşaklara aktaracak müzemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Vatan topraklarını canları pahasına savunan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan toprağa düşen şehitleri ve gazileri minnet, rahmet ve şükranla andığını belirten, hayatta olan tüm gazilere huzurlu, sağlıklı bir yaşam dileyen Başkan Erdem, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde dalgalanan şanlı bayrağımız altında barışla, dostlukla, kardeşlikle bir yaşam sürme sevdasındayız. Ulu Önderimiz Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” şiarıyla hareket ediyoruz. Ancak ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kötü oyunlara da asla geçit vermeyeceğiz. Küllerinden doğan bir milletin evlatları olarak şehitlerimizin, gazilerimizin bize emaneti olan bu güzel yurdumuzun ilelebet payidar kalması için hem ilçemizi, hem Adanamızı ve elbette ki Türkiyemizi tarımda, sanayide, ekonomide, sağlıkta, kültürsanat ve spor dünyasında daima ileri noktalara taşımanın gayretinde olacağız. Ceyhan Belediyesi olarak sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak Ceyhanlı hemşehrilerimin istekleri doğrultusunda oluşturduğumuz Şehit ve Gaziler Müzemizi kısa süre içerisinde açılışa hazır hale getirmenin gururu içerisindeyiz. Çanakkale’nin geçilmezliğini, ülkemizin kurtuluşunu, şehit ve gazilerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki ülkemize daha sıkı sarılalım. Unutmayalım ki; bize emanet bırakılan güzel yurdumuzu Atatürk’ümüzün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaralım.”

Müzenin Ceyhan için hayırlı olmasını dileyen Başkan Hülya Erdem, Ali Osman Yılmaz’ın Çanakkale şiirindeki, “Kükrüyordu tepeden Mustafa Kemal, Vatanıma ayak basacaksa düşman, Yaşamanın ne gereği var” dörtlüğüyle sözlerini sonlandırdı.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ise Şehit ve Gaziler Müzesi’nin kısa sürede tamamlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve ekibine teşekkür etti. Kaymakam Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Çanakkale Zaferi kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak başladığı konuşmasında, “Milletimiz asil, sabırlı, fedakar millettir. Kötülüğü unutur, iyiliği unutmaz. Kötülüğe iyilikle cevap vermeyi arzu eder. Ta ki kendi vatanına saldırına, düşmanlık edene rastlayıncaya kadar. “Mesele vatansa gerisi teferruattır” der. Kendi için yapmadığı fedakarlığı vatan için yapar. Bu millet çok acılar çekti ama en büyük acıları da PKK terör örgütü çektirdi. Ceyhan’dan 86 ailemizin canını yakmıştır. Hassaten de terör örgütünü ve diğer terör örgütlerini kınıyorum. Şehit ve Gaziler Derneğimize hayırlı uğurlu olsun. 2 yıldır birkaç yerde dolaştılar ve en sonunda kalıcı yere kavuştular. Değerli hemşehrilerimizin de derneği, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etmelerini diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Ceyhan Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir de, “Hülya başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda böyle bir yuvayı bize kazandırdığı için çok mutluyuz. 2 yıl boyunca çok yorulduk, yer bulamadık. Bütün şehit ve gazi ailelerine bir yuva bağışlayan Ceyhan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerin yanında olan Ceyhan Kaymakamımız ve halkımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ceyhan Şehit ve Gaziler Müzesi açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsmet Yüksel, şehit ve gazi yakınları, gaziler, aileler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve çok sayıda Ceyhanlı katıldı.

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