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Adana Valiliği’nden Furkancılara karşı yapılan müdahale hakkında açıklama

İHA

Adana Valiliği’nden Furkancılara karşı yapılan müdahale hakkında açıklama

Adana’da korsan gösteri yapmak isteyen Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığı dair çıkan haberlerin üzerine İl Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada, korsan gösteri yapmak isteyen grubunun dağılmayıp saldırıda bulunduğu sırada 37 polisin yaralanırken orantısız güç kullandığı tespit edilen 2 polis memuru hakkında soruşturma açıldığını aktardı.
Adana’da Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki grup sosyal medya üzerinden haberleşerek gün içerisinde korsan gösteri yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.
Yapılan müdahale sırasında orantısız güç kullandığı yönünden çıkan haberler üzerine Adana Valiliği açılamalarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada,” Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 15002000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00’te ilimizin 910 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır.Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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