Adana’da 11 'torbacı' tutuklandı

Adana’da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1420 Mart tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 140 adrese yapılan baskınlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 8 kilo 170 gram uyuşturucu hap, 6 kilo 270 gram metamfetamin, 1 kilo 353 gram esrar, 164 gram bonzai, 36 gram eroin, 19 kök hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ile 13 bin 590 TL uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. 148 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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