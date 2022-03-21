Adana'da 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 adrese yapılan baskında 9 milyon 430 bin adet kaçak makaron ile sigara dolum makineleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, bu bilgi üzerine 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bir kamyonda 9 milyon 430 bin kaçak makaron, diğer adreslerde ise 22 bin doldurulmuş kaçak sigara, 610 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 4 bin 10 paket kaçak sigara, 3 sigara dolum makinesi ve 3 kompresör ele geçirdi. Olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına aldı. Şahıslar, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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