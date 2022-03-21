Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi



Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarında, gümrük kaçağı 9 milyon 430 bin makaron, 610 kilo tütün ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

Kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin baskın yaptığı farklı adresler ve şüphe üzerine durduğu kamyonda yaptıkları aramalarda; gümrük kaçağı olan 9 milyon 430 bin makaron, 22 bin doldurulmuş sigara, 610 kilo tütün, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-03-21 09:58:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.