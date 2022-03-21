Orhan Kemal Edebiyat Festivali sona erdi

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Ezginin Günlüğü konseri ile sona erdi.

Çukurova Belediyesi 4. Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Ezginin Günlüğü konseri ile tamamlandı. Festival gibi kapanış konseri de büyük ilgi gördü. Orhan Kemal Kültür Merkezindeki konser dolu bir salonda gerçekleştirildi. Grup üyelerine çiçek veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gelecek yıllar için çıtayı daha yükseğe koyduklarını söyledi.

18 Martta başlayan ve 3 gün süren festivalin söyleşilerle, imza günleriyle, atölye çalışmalarıyla devam etiğini anımsatan Başkan Çetin, “Şimdi de Ezginin Günlüğü’nü misafir ediyoruz. Çok mutluyum. Eskimeyen bir grup. 1982 yılında kurulan grup halen genç kardeşlerimizle devam ediyor. Ortaokul yıllarında dinlemeye başladık, lise ve fakülte yıllarında da beğeniyle dinledik. Halen de dinliyorum. İyi ki devam ediyor” dedi.

İçeriğiyle dolu dolu festivalin beğenildiğini umduğunu belirten Başkan Çetin, “Bundan sonraki yıllarda çıtayı iyice yükselteceğiz. Pandemi nedeniyle iki yıl yapamadık ama bundan sonraki yıllarda daha da kapsamlı bir şekilde devam edecek. Katılan tüm edebiyatçılara ve sanatçılara teşekkür ediyorum. 5’inci festivalde buluşmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

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