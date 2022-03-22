Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız bir motosikletten şüphelenip, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Kazada yaralanan Seyfettin B. ve Orhan T., polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-03-22 05:34:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.