Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ve 10 gün sürecek olan Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi eğitimi başladı.

Tarımda dron kullanımı, dronlar ile tarımsal üretim alanlarından elde edilecek görüntülerin analizlerinin yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim düzenlendi. Eğitime Yüreğir Ziraat Odası ziraat mühendisleri ve çalışanları da katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Tarım, teknolojiye yakın birçok sektöre doğrudan hammadde sağlamasına rağmen teknoloji konusunda istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak tarımda teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimiyle ilgili, mühendislerimiz, çalışanlarımız ve üreticilerimize eğitim imkanı sağlıyoruz. Teknolojiyi kullanarak üreticilerimiz, tarımsal üretim alanlarının belirlemesinde, tür ayrımında, bitki sağlığı ve bitki besleme sorunlarını gerçek zamanlı olarak takip edilebilme becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca üretim planlaması kontrol ve izleme çalışmalarını maliyet etkin ve yüksek doğrulukta yapabileceklerdir. Üreticilerin bitki gelişim süreçlerini sürekli ve yüksek doğrulukta takip etmeleri de mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Doğan, birçok girdi maliyetiyle üretimde zorlanan çiftçilerin son zamanlarda ilaç ve gübre fiyatlarından dolayı da üretimde sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, “Teknoloji kullanımıyla birlikte, ilaç ve gübreyi değişken oranlı olarak uygulamaları mümkün olabilecektir ve girdi maliyetleri önemli miktarda düşebilecektir. Araştırmalar ilaç kullanımında yüzde 2080 arası, gübre kullanımında yüzde 3050 arası tasarruf sağlandığını göstermektedir. Teknoloji ve bilişim kullanımıyla birlikte ürünün verim ve rekolte tahminlerinin daha doğru olarak yapılabilmesi suretiyle fiyat ve pazar regülasyonu üretici lehine gelişecektir. Suyun kullanımı dahi optimize edilebilecek, su tasarrufu sağlanabilecektir. Teknoloji ve bilişimle, planlı ve kontrollü bir üretimin sağlanabilmesi, üretilen ürünün ve kalitesinin artması, üretici gelirlerinin yükselmesi mümkün olabilecektir. Tarım sektöründe yeni girişim ve istihdam oluşturabilmesine de katkı sağlayacaktır. Bu eğitim sonucunda katılımcılara sertifika verilecek ve aynı zamanda katılımcılar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı IHA 1 pilotluk eğitimi de almış olacaklar” dedi.

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