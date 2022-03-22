“Çukurova’da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Çukurova’da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

İHA

“Çukurova’da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında “Çukurova’da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ile Adana Ticaret Borsası işbirliğinde “Çukurova’da tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sadece Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ve Adana Ticaret Borsası çalışanlarının çektiği fotoğrafların sergilendiği etkinlikte sebze meyve, narenciye ve bakliyat gibi tüm tarımsal ürünlerin toprakla buluşmasından hasadına kadar geçen dönem ve onları işleyen insan manzaraları da öne çıktı.
Serginin açılış konuşması yapan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Tarımın başkentinde böyle bir programın olması bizim için çok önemli. Çünkü alın teri ve emeğin tarımda ne kadar önemli olduğunu en çok biz bölge olarak biliyoruz. Adana Ticaret Borsası olarak tarımın paydaşlarında tarımdaki insanların emek ve alın terinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu sergimiz biraz olsun onların emeklerini ortaya koyan, onların sıkıntılarını en azından paylaşabilecek tuvale aktardığımız bir sergi olacak. Bölge için de, Adana için de çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ve bunda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.
Çukurova’yı, tarımı ve insanımızı anlatan binlerce fotoğraf arasından seçilen 130 adet eserin yer aldığı serginin açılışından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, “Hem 2022 vergi haftası, hem de Portakal Çiçeği Karnavalı’na katkı sağlamak amacıyla bölgemizin en önemli donörlerinden olan tarımı anlatmak istedik. Sergimizin konusu belirtirken Adana’mızın Türkiye’nin önemli bir coğrafi ve stratejik konumda olması, Seyhan ve Ceyhan gibi nehirlerin beslediği bereketli topraklarımızın ülke ekonomisine katkısını dikkate aldık"diye konuştu.
Portakal Çiçeği Karnavalı’nın başlangıcında bu tür sanatsal etkinliklerin Adana’nın sanata, kültüre verdiği değeri ve takdiri gösteren güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Vali Dr. Süleyman Elban, “Adana’mızın sadece coğrafyası, toprakları, tarımsal ürünleri zengin değil, aynı zamanda insan kalitesi de çok zengin. Her ne kadar birinci yaptıkları işler çok farklı olsa da onların sanat anlamında ne kadar başarılı olduğunu farklı, farklı kabiliyetleri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu tür güzelliklerin, etkinliklerin de ilimize güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum”ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından sergiye katılan fotoğraf sanatçılarına plaketleri verildi. Serginin 27 Mart Pazar gününe kadar 75. Yıl Sanat Galerisi’nde Adanalıların beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da Toroslarda karla mücadele
YEREL HABERLER Adana’da Toroslarda karla mücadele
Çukurova’nın bereketli toprakları mısırla buluşmaya başladı
YEREL HABERLER Çukurova’nın bereketli toprakları mısırla buluşmaya ...
Öğretmenler, “Arzu Tramvayı” oyununu izledi
YEREL HABERLER Öğretmenler, “Arzu Tramvayı” oyununu izledi
Yüreğirli çocuklar, ekranda gördüklerini sahnede izledi
YEREL HABERLER Yüreğirli çocuklar, ekranda gördüklerini sahnede ...
Çukurova’da çiftçiyi don vurdu Hava eksi 5 dereceye düştü, ürünler hasar gördü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Ürünlerin hiçbiri kalmadı, hepsi kurudu"
YEREL HABERLER Çukurova’da çiftçiyi don vurdu Hava eksi 5 dereceye ...
“Anam babam yüreğim” yazarak annesiyle poz verdi babasını öldürdü Adana’da 3 kardeş babasını öldürmekten kuzenleri ise onlara yardım etmekten tutuklandı
YEREL HABERLER “Anam babam yüreğim” yazarak annesiyle poz verdi ...
17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER 17 yaşında, tartıştığı babasını pompalı tüfekle ...
Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu
Yolu kapatılan besici kadın hayvanları için gözyaşlarına boğuldu Adana’nın besicilik yapan bir kadın 155 koyun, 60 kuzusu ve 250 tavuğuna yem getiremez oldu Dört kuzusu yol kapandığı için yem getiremediklerinden telef oldu
YEREL HABERLER Yolu kapatılan besici kadın hayvanları için ...
Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yeni Tarım Teknolojileri ve Tarım Bilişimi eğitimi ...
Cumali Karataş’ın şiirleri Romenceye çevrildi Adanalı Araştırmacı, Yazar Cumali Karataş’ın üç şiiri Türk asıllı Romen Şair-Yazar Urfet Şachir tarafından Romenceye çevrilip yayımlandı
YEREL HABERLER Cumali Karataş’ın şiirleri Romenceye çevrildi Adanalı ...
Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar
YEREL HABERLER Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince ...
Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Alacak verecek meselesinde çıkan kavgada silahlar konuştu: 4 yaralı Adana’da baba ve iki oğlu ile bir kişi arasında çıkan alacak verecek meselesinde çıkan silahlı kavgada şüpheliler birbirlerini tabancayla vurdu Kavganın çıktığı yerde tabanca ve onlarca boş kovan bulundu
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde çıkan kavgada silahlar ...
Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü elimizde tuttuk"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Maçın sonuna kadar üstünlüğü ...
Adanaspor - Eyüpspor: 1-1
YEREL HABERLER Adanaspor - Eyüpspor: 1-1
Sait Karafırtınalar: "Hakemin tutarsız yönetimiyle güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk"
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: "Hakemin tutarsız yönetimiyle ...
Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Üçlü prizden çıkan yangın evi küle çevirdi
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Eyüpspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Eyüpspor: 1
Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Üçlü priz yangın çıkarttı, ev alevlere teslim oldu
Adanaspor - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Eyüpspor: 0 (İlk ...
Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup öldürdü 
YEREL HABERLER Eşini, kızının gözü önünde tüfekle başından vurup ...
Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü Adana’da bir koca şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen karısını kızının yanında sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüp kaçtı
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen karısını sokak ortasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.