Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında “Çukurova’da Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ile Adana Ticaret Borsası işbirliğinde “Çukurova’da tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sadece Adana Vergi Dairesi Başkanlığı ve Adana Ticaret Borsası çalışanlarının çektiği fotoğrafların sergilendiği etkinlikte sebze meyve, narenciye ve bakliyat gibi tüm tarımsal ürünlerin toprakla buluşmasından hasadına kadar geçen dönem ve onları işleyen insan manzaraları da öne çıktı.

Serginin açılış konuşması yapan Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Tarımın başkentinde böyle bir programın olması bizim için çok önemli. Çünkü alın teri ve emeğin tarımda ne kadar önemli olduğunu en çok biz bölge olarak biliyoruz. Adana Ticaret Borsası olarak tarımın paydaşlarında tarımdaki insanların emek ve alın terinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu sergimiz biraz olsun onların emeklerini ortaya koyan, onların sıkıntılarını en azından paylaşabilecek tuvale aktardığımız bir sergi olacak. Bölge için de, Adana için de çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum ve bunda emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Çukurova’yı, tarımı ve insanımızı anlatan binlerce fotoğraf arasından seçilen 130 adet eserin yer aldığı serginin açılışından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, “Hem 2022 vergi haftası, hem de Portakal Çiçeği Karnavalı’na katkı sağlamak amacıyla bölgemizin en önemli donörlerinden olan tarımı anlatmak istedik. Sergimizin konusu belirtirken Adana’mızın Türkiye’nin önemli bir coğrafi ve stratejik konumda olması, Seyhan ve Ceyhan gibi nehirlerin beslediği bereketli topraklarımızın ülke ekonomisine katkısını dikkate aldık"diye konuştu.

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın başlangıcında bu tür sanatsal etkinliklerin Adana’nın sanata, kültüre verdiği değeri ve takdiri gösteren güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Vali Dr. Süleyman Elban, “Adana’mızın sadece coğrafyası, toprakları, tarımsal ürünleri zengin değil, aynı zamanda insan kalitesi de çok zengin. Her ne kadar birinci yaptıkları işler çok farklı olsa da onların sanat anlamında ne kadar başarılı olduğunu farklı, farklı kabiliyetleri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu tür güzelliklerin, etkinliklerin de ilimize güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sergiye katılan fotoğraf sanatçılarına plaketleri verildi. Serginin 27 Mart Pazar gününe kadar 75. Yıl Sanat Galerisi’nde Adanalıların beğenisine sunulacağı kaydedildi.

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