Okulda baharın gelişi coşku ile kutlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikle öğrenciler baharın gelişini coşku ile kutladı.

İlçede Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde ilçe protokolü ile birlikte Nevruz bayramı kutlama program yapıldı. Baharın gelişini kutlayan öğrenciler, Türk devletlerinin bayraklarını dalgalandırarak demir dövdü. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Mehteran Takımı mehter marşı ve yürüyüşü ile etkinlikte yer aldı.

Tarihten buyana Türklerin kadim bayramlarından olan Nevruz’un baharın gelişini coşku içinde kutladıklarını ifade eden Okul Müdür Yardımcısı Okan Arık, birlik ve beraberlik mesajları ile konuşmasını tamamladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş'inde katıldığı kutlamada öğrenciler halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisinde bulundu.

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