Boşanmak istediği kocasının öldürdüğü kadın, son yolculuğuna uğurlandı Adana'da eşinin öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verilirken, genç kadının uzman çavuş oğlu, "Gel beni de vur" diye feryat etti

Adana’da boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Koca (45) kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca’dan (48) boşanmak için başvuru yaptı. Biri erkek 3 çocuk annesi kadın bu süreçte evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı. Dün saat 15.00 sıralarında kızı Nilüfer ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası tarafından yolu kesildi.

Fahri Koca bir süre tartıştığı eşinin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı.



Oğlu, "Gel beni de vur" diye feryat etti

Genç kadının cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığına götürüldü. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fadime Koca’nın cenazesi toprağa verildi.

Bu sırada Koca’nın uzman çavuş oğlu Resul Koca başta olmak üzere yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Resul Koca, cenaze sırasında, "Gel beni de vur" diye feryat etti.

Polisin kaçan kocayı bulmak için başlattığı çalışma sürerken, cenaze sırasında mezarlık etrafında da polis ekipleri Fahri Koca’nın cenazeye gelme ihtimaline karşı nöbet tuttu.

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