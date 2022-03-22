Çukurova’nın sultanları galibiyetle başladı

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Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi PlayOff maçlarının ilk etabında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Adam Voleybol’u zorlu geçen karşılaşmada 32 yenerek gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Maçta iki kez geriye düşmesine karşın pes etmeyen Çukurova’nın sultanları, final setini etkili bir oyun sonrası 1511 alarak rakibini yenmeyi başardı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, ikinci maçını Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 23 Mart Çarşamba günü Muratpaşa Belediyespor ile oynayacak.

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